Prinz Henrik von Dänemark leidet an Tumor in der Lunge

Der Ehemann der dänischen Königin Margrethe II., Prinz Henrik, leidet an einem gutartigen Tumor im linken Lungenflügel. Das hätten die Ärzte des Rigshospitalet festgestellt, wo der 83-Jährige seit Ende Jänner untersucht wird, teilte der Königspalast in Kopenhagen am Freitag mit. Vor seiner Entlassung werde er noch wegen eines Lungeninfekts behandelt.

Erst im Dezember hatte das Königshaus bekanntgegeben, dass Henrik unter Demenz leidet. Die genaue Diagnose wurde nicht genannt, damals hieß es lediglich, seine Krankheit gehe mit einem „Verfall der kognitiven Fähigkeiten“ einher. Seit 2016 lebt er weitgehend zurückgezogen von der Öffentlichkeit.

Im vergangenen Jahr hatte der Prinz mitgeteilt, dass er nicht neben seiner Frau in der königlichen Gruft begraben werden will, weil er nie mit ihr gleichgestellt gewesen sei. Der gebürtige Franzose haderte stets damit, dass er nach Margrethes Thronbesteigung 1972 nicht zum König ernannt wurde.