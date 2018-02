Wien wächst langsamer

1,89 Millionen Menschen leben derzeit (Stand Ende 2017) in Wien, die Stadt wächst, aber langsamer als in den letzten Jahren. 2016 betrug der Zuwachs 27.356 Personen, 2015 war er aufgrund der Flüchtlingssituation fast doppelt so hoch wie 2017.

Mehr dazu in wien.ORF.at