Davis-Cup: Melzer legt gegen Weißrussland vor

Gerald Melzer hat Österreich im Davis-Cup-Erstrundenduell in der Europa/Afrika-Zone I gegen Weißrussland in Führung gebracht. Der 27-jährige Niederösterreicher setzte sich heute im Auftaktspiel in St. Pölten gegen Ilja Iwaschka in drei Sätzen durch. Melzer erwischte einen schlechten Start und war im ersten Satz chancenlos. Der Weltranglisten-98. fand aber über den Kampf in die Partie und schaffte noch die Wende. Im zweiten Spiel kann nun ÖTV-Star Dominic Thiem gegen Dimitri Schyrmont für die 2:0-Führung sorgen.

