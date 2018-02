Tausende gedachten Ute Bock auf dem Heldenplatz

Tausende Menschen haben auf dem Wiener Heldenplatz der kürzlich verstorbenen Flüchtlingshelferin Ute Bock mit einem Lichtermeer gedacht. Die Organisatoren hatten rund 10.000 Menschen erwartet, nach ersten Schätzungen dürfte diese Erwartung erreicht, wenn nicht sogar übertroffen worden sein.

Lichtermeer für Ute Bock. Wir erinnern uns heute gemeinsam an diese großartige Frau, an ihre Zivilcourage und ihre Beharrlichkeit. @vereinutebock pic.twitter.com/hX6xUAev1u — A. Van der Bellen (@vanderbellen) 2. Februar 2018

Durch den Abend führte Bocks langjähriger Unterstützer, der Unternehmer Hans Peter Haselsteiner. Bundespräsident Alexander Van der Bellen begann seine Rede mit der Erklärung der Menschenrechte und dankte den Teilnehmern der Kundgebung: „Ute Bock hätte gesagt: ‘Ist doch normal.’“

Auch sein Vorgänger Heinz Fischer dankte auf der kleinen Bühne den Anwesenden, sich „für Menschlichkeit hier versammelt“ zu haben: Bock habe sich nicht einschüchtern lassen und je schwieriger die Zeiten geworden seien, desto präsenter sei sie geworden.

Hunderte Kerzen auch in Bregenz

Auch in anderen Hauptstädten fanden sich Menschen im Gedenken an Bock ein. In Bregenz wurde für etwa zwei Stunden ein Lichtermeer für mehr Menschlichkeit veranstaltet.

