NÖ: Polizei warnt vor „Callcenter Mafia“

Die Polizei in Niederösterreich warnt vor einer neuen Betrugsmasche am Telefon. Die „Callcenter Mafia“ gehe laut Ermittlern perfide vor: Die Betrüger geben sich am Telefon als Polizisten aus und versuchen so an Geld und Wertsachen zu kommen.

