UNO-Generalsekretär ruft Syrien zur Kooperation auf

UNO-Generalsekretär Antonio Guterres hat die syrische Führung und Opposition dazu aufgerufen, beim Ringen um Frieden mit seinem Sondergesandten Staffan de Mistura zusammenzuarbeiten. „Wir müssen sicherstellen, dass der UNO-geführte Prozess in Genf glaubhaft und ernsthaft vorangeht“, sagte Guterres heute in New York über die Friedensgespräche. „Wir haben keine Zeit zu verlieren.“

Der von Russland veranstaltete „Kongress der Völker Syriens“ hatte sich am Dienstag im russischen Sotschi dafür ausgesprochen, rasch eine Verfassungskommission zu berufen. De Mistura will nun prüfen, wie diese Kommission im Rahmen der Genfer Gespräche eingerichtet werden kann. Bei diesen hatte es in mehreren Verhandlungsrunden keine Annäherung zwischen den Konfliktparteien gegeben.

„Millionen Syrer haben alles verloren“, sagte Guterres, der auch Zugang für humanitäre Helfer forderte. „In den vergangenen zwei Monaten hat nicht ein einziger Konvoi mit lebensrettenden Hilfen eine belagerte Gegend erreicht. Keine Medizin. Keine Lebensmittel. Humanitäre Hilfe kommt nicht rein“, sagte Guterres. Zudem gebe es besorgniserregende Berichte über den Einsatz von Chemiewaffen.

Statement zu Problemen innerhalb der UNO

Abseits der Syrien-Debatte äußerte sich Guterres zu sexuellen Übergriffen innerhalb der UNO. „Wir werden sexuelle Belästigung niemals hinnehmen, nirgendwo“, sagte Guterres. Die Führung der 193 Mitgliedstaaten zählenden Weltorganisation habe bei diesem Thema „null Toleranz“.

Jeder Vorwurf werde ernst genommen, sagte Guterres. Innerhalb des UNO-Sekretariats werde diesen Monat auch eine neue Telefonhotline eingerichtet, um Opfer vertraulich beraten zu können. Opfer und auch diejenigen, die bei sexuellen Übergriffen Hinweise gäben, würden künftig besser geschützt, sagte Guterres. Die UNO-Spitze sei zudem erstmals zu gleichen Teilen von Frauen und Männern besetzt - in den rund 50 UNO-Führungspositionen arbeiteten heute sogar etwas mehr Frauen als Männer.

Inwieweit sich die Ankündigung auf die rund 44.000 UNO-Mitarbeiter in aller Welt auswirkt, ist unklar. Erst vor zwei Wochen hatten Dutzende von ihnen in mehr als zehn Ländern anonyme Anschuldigungen von sexueller Belästigung bis hin zu Vergewaltigung erhoben. Seit 2014 hat es auch immer wieder Vorwürfe gegen Blauhelmsoldaten wegen sexuellen Missbrauchs gegeben, etwa in der Zentralafrikanischen Republik.