Deutsche Koalitionsverhandler vor schwierigem Endspurt

Die Chefs von CDU, SPD und CSU rechnen mit harten Verhandlungen auf der Zielgeraden zu einer neuen Großen Koalition. Es gebe noch „eine ganze Reihe sehr ernster Dissenspunkte“, sagte die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) heute zum Start in die entscheidenden Marathonverhandlungen.

„Wir sind guten Willens, sie zu überwinden“, so Merkel. Meinungsverschiedenheiten über die Auslegung eines Maximalwerts für die Zuwanderungszahlen stellten die möglichen Partner vor neue Probleme. SPD-Chef Martin Schulz mahnte zum Start, nun müsse „Sorgfalt vor Schnelligkeit“ herrschen.

Einigung beim Thema Migration

Dazu kam in der Berliner SPD-Zentrale erstmals die große Runde von mehr als 90 Unterhändlern von Union und SPD zusammen. Beim schwierigen Thema Migration verständigte man sich auf einen Kompromiss. „Wir haben auch in einer schwierigen Arbeitsgruppe eine Einigung erzielt“, sagt SPD-Vizechef Ralf Stegner. Der Grundsatz laute: „Wir bekämpfen Fluchtursachen, nicht Flüchtlinge.“ Zudem werde etwas für die Integration getan. Der größte Erfolg der SPD in der Arbeitsgruppe sei die Vereinbarung auf ein „modernes und transparentes Einwanderungsgesetz“.

Geplant ist der Abschluss bis Sonntag. Der CSU-Vorsitzende Horst Seehofer sagte, es gebe bisher keinen Grund davon auszugehen, dass die Verhandlungen länger als bis einschließlich Sonntag dauerten. Montag und Dienstag sind als mögliche Puffertage festgelegt, heißt es indes aus Verhandlerkreisen.