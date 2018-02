Schulweg für Kinder in Ostukraine oft lebensgefährlich

Im Februar 2014 ist im Osten der Ukraine Krieg ausgebrochen. Bis heute dauern die Kämpfe an. 1,7 Millionen Menschen sind innerhalb der Ukraine geflüchtet, 600.000 leben noch immer in unmittelbarer Nähe der Front, darunter 200.000 Kinder. Der Osten der Ukraine zählt mittlerweile zu den am stärksten durch Minen belasteten Gegenden weltweit. Für Kinder und Jugendliche kann der tägliche Weg zur Schule lebensgefährlich sein.

Mehr dazu in „Bildung ist das Wichtigste"