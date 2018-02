Abhöraffäre – Ex-Verfassungsschutz-Chef Polli im Interview

Die angebliche „Wanze“ im Büro von FPÖ-Vizekanzler Heinz-Christian Strache sorgt weiter für Rätselraten. Ministerbüros seien vor Lauschangriffen allgemein schlecht geschützt, sagt der frühere oberste Verfassungsschützer Gert René Polli im ZIB2-Interview.

Gewalt zwischen Flüchtlingen in Calais

In der vergangenen Nacht kam es in der nordfranzösischen Hafenstadt Calais zu den bisher schwersten Zusammenstößen, mehr als einhundert Flüchtlinge waren beteiligt. In der ZIB2 eine Live-Schaltung zu Frankreich-Korrespondentin Eva Twaroch.

Interview mit dem serbischen Präsidenten Vucic

Auf dem Weg in die EU sucht Serbien Unterstützung von Österreich. Aus Anlass seines Besuchs bei Bundespräsident Alexander Van der Bellen ein ZIB2-Interview mit dem serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic.

Sonnen-Mission der NASA

Die US-Weltraumbehörde NASA bereitet eine Mission in die Nähe der Sonne vor. In der ZIB2 ein Interview mit dem Forschungsdirektor dieses Programms.

Chinesen im Skifieber

Eine Woche vor Beginn der Olympischen Winterspiele in Südkorea erlebt auch China einen Skiboom. Josef Dollinger hat Songhua Hu im Nordosten besucht, das als das beste chinesische Skigebiet gilt.

