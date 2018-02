Endspurt bei deutschen Koalitionsverhandlungen

Viele Einigungen, aber auch noch wichtige Fragen offen: CDU, SPD und CSU rechnen mit harten Verhandlungen auf der Zielgeraden zu einer neuen Großen Koalition in Deutschland. Es gebe noch „eine ganze Reihe sehr ernster Dissenspunkte“, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gestern zum Start in die entscheidenden Marathonverhandlungen. „Wir sind guten Willens, sie zu überwinden.“ Bis zum Abend beriet erstmals die große Runde von 91 Unterhändlern über verbleibende Streitpunkte. Eine Meinungsverschiedenheit über die Auslegung eines Maximalwerts für Zuwanderungszahlen legten sie bei.

Einigung am Sonntag?

SPD-Chef Martin Schulz mahnte, nun müsse „Sorgfalt vor Schnelligkeit“ gehen. Der CSU-Vorsitzende Horst Seehofer sagte, es gebe bisher keinen Grund, davon auszugehen, dass die Verhandlungen länger als bis Sonntag dauerten. Verhandlungskreise erwarten aber eine Verlängerung. Montag und Dienstag sind als Puffertage festgelegt.

Viele Arbeitsgemeinschaften seien „fertig oder so gut wie fertig“, sagte Bundesfamilienministerin Katarina Barley (SPD) am späten Abend nach dem Ende der Gespräche. Die Atmosphäre sei konstruktiv gewesen. „Ich bin optimistisch, dass wir das in relativ kurzer Zeit schaffen.“ Bei den „ganz großen Punkten“ gebe es „unterschiedliche Fortschritte“.

Fortschritte und offene Fragen

Einig sind die Parteien etwa bei der Unterstützung von Familien. Eingeführt werden sollen unter anderem Gutscheine für Haushaltshilfen. Die Verhandlungsgruppe bestätigte die geplante Erhöhung des Kindergelds in dieser Wahlperiode um 25 Euro pro Monat. Für Mieter soll es einen besseren Schutz davor geben, über teure Sanierungen aus der Wohnung gedrängt zu werden.

Nach milliardenschweren Verständigungen bei Bildung und Pensionen kamen die Unterhändler auch in der Wirtschafts-, Gesundheits-, Verkehrs- und Innenpolitik voran. Entscheidende Punkte sind aber noch offen - vor allem die Abschaffung der „Zweiklassenmedizin“ und von sachgrundlos befristeten Arbeitsverträgen. Beides fordert die SPD. In diesen Punkten werde man in den kommenden Tagen noch „hart“ verhandeln, kündigte Schulz an.

Einigung bei Migration

Eine zwischenzeitlich wieder strittige Formulierung aus dem Sondierungspapier der drei Parteien bleibt nun doch, wie sie war. Dort heißt es, man stelle fest, dass die Zuwanderungszahlen „die Spanne von jährlich 180.000 bis 220.000 nicht übersteigen werden“. Die SPD legt Wert darauf, dass das eine beschreibende Formulierung ist und keine „Obergrenze“. Eine solche Grenze habe die SPD nicht akzeptiert, sagte Parteivize Ralf Stegner am späten Abend. Das Asylrecht werde nicht begrenzt. Die Unionsführung habe nun zugesagt, auf „irreführende Öffentlichkeitsarbeit“ zu verzichten. Union und SPD bekennen sich zum Grundrecht auf Asyl, zur Genfer Flüchtlingskonvention sowie zur UNO-Kinderrechtskonvention und zur Europäischen Menschenrechtskonvention. Man sei sich einig, „dass die Integrationsfähigkeit unserer Gesellschaft nicht überfordert werden darf“.