Davis-Cup: Thiem stellt Weichen auf Sieg

Österreichs Davis-Cup-Team hat gestern im Erstrundenduell in der Europa/Afrika-Zone I gegen Weißrussland bereits die Weichen auf Sieg gestellt und führt mit 2:0. Für den zweiten Punkt in St. Pölten sorgte ÖTV-Star Dominic Thiem. Der Weltranglistensechste setzte sich gegen den im ATP-Ranking auf Platz 389 liegenden Dimitri Schyrmont sicher in zwei Sätzen durch. Wesentlich mehr zu kämpfen hatte davor Gerald Melzer. Nach Satzrückstand fand der 27-jährige Niederösterreicher über den Kampf ins Spiel und drehte die Partie.

Mehr dazu in sport.ORF.at