Auf Meer verschollen: Quiksilver-Chef für tot erklärt

Der Chef des Surfer- und Modelabels Quiksilver, Pierre Agnes, dürfte mit größter Wahrscheinlichkeit nicht mehr am Leben sein. Er sei für tot erklärt worden, teilte das Quiksilver-Mutterunternehmen Boardriders gestern mit. Sein Tod sei ein tragischer Verlust, hieß es in einer Mitteilung. Agnes war am Dienstag vor der Küste Frankreichs spurlos im Atlantik verschwunden. Sein Boot wurde leer an einem Strand gefunden.

Mehr dazu Tagelange Suche blieb ohne Erfolg