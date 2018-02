Nachfolger von „Plastic Planet“ ab März im Kino

Durch das eigene Konsumverhalten einen Beitrag zu einer besseren Welt zu leisten ist der Wunsch vieler Verbraucher. Doch nachhaltiger Konsum ist nicht so einfach. Das zeigt Werner Boote in seinem neuen Dokumentarfilm „The Green Lie“, dem Nachfolger von „Plastic Planet“ ab März. Konzerne würden Verbraucher mit Begriffen wie „nachhaltig“ und „grün“ an der Nase herumführen und damit gute Geschäfte machen.

