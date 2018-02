Wien: Ordensspitäler warnen vor Verschlechterung

Die Stadt Wien will bei ihren sieben Ordensspitälern einsparen. Die Bediensteten befürchten deutliche Verschlechterungen. Schon jetzt sei der Sparkurs an den Sonntagen und Feiertagen spürbar. Die Gewerkschaft kündigt Widerstand an.

Mehr dazu in wien.ORF.at