Tirol: Streit über kraftwerksfreie Zone am Inn

Zum politischen Streitthema ist die geplante kraftwerksfreie Zone am Inn in Tirol geworden. Während es für die Tiroler Grünen keinen Grund gibt, noch weiter mit der Verordnung zu warten, will die ÖVP kein „Husch-Pfusch-Gesetz“ vor den Wahlen.

