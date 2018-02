Feuer in Ferienhaus: 89-Jährige gerettet

Im Dachgeschoss eines Ferienhauses in Brand in Vorarlberg ist in der Nacht auf heute ein Feuer ausgebrochen. Die 89-jährige Eigentümerin des Hauses wurde von ihren Nachbarn gerettet und zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht.

