Skifahrer stirbt auf Piste

In Warth in Vorarlberg ist gestern ein 69-jähriger Skiurlauber auf der Skipiste ums Leben gekommen. Er war ohne Fremdeinwirkung zusammengebrochen. Eine Reanimation blieb erfolglos - der Mann dürfte an Herzversagen gestorben sein.

Auf dem Nassfeld kam es gestern Nachmittag zu einem Lawinenabgang, dabei wurde ein 56 Jahre alter Mann aus dem Bezirk Hermagor verschüttet. Er wurde von den Einsatzkräften geborgen, starb aber auf dem Weg ins Krankenhaus.

