Eishockey: Vanek erreicht in NHL magische Grenze

Thomas Vanek erreicht heute in der National Hockey League (NHL) eine magische Grenze. Der 34-jährige Stürmer wird gegen die Tampa Bay Lightning sein 1.000. Spiel in der stärksten Eishockey-Liga der Welt bestreiten. Es ist ein weiterer Meilenstein in der Karriere von Österreichs NHL-Star. Eine Karriere, die sich schon in frühester Jugend abgezeichnet hat.

