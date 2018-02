Bundesliga: Salzburg gleich im „Wettkampfmodus“

Mit einem Punkt Rückstand auf Tabellenführer Sturm Graz nimmt Red Bull Salzburg heute die Frühjahrssaison in der Bundesliga in Angriff. Trainer Marco Rose hat einen Heimsieg gegen die Admira eingeplant und will seine Mannschaft gleich im „Wettkampfmodus“ sehen. Schließlich haben die „Bullen“ den bisher in Österreich noch beispiellosen fünften Meistertitel in Folge im Visier.

