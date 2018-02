Semesterferienbeginn führte zu kilometerlangen Staus

Der Beginn der Semesterferien in Wien, Niederösterreich und Vorarlberg hat heute zu kilometerlangen Staus geführt. Insbesondere an den Grenzübergängen kam es zu langen Wartezeiten, berichteten die Autofahrerclubs ÖAMTC und ARBÖ in Aussendungen. Besonders betroffen waren die Transitstrecken in der Obersteiermark, Salzburg, Tirol und Vorarlberg.

