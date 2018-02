Vatikanische Justiz prüft zwei Missbrauchsfälle

Die vatikanische Justiz prüft zwei Fälle von Missbrauch an Jugendlichen. Die Ermittlungen befänden sich in der Anfangsphase und würden aus Respekt für die Betroffenen in größter Verschwiegenheit geführt, so der vatikanische Staatsanwalt Gian Piero Milano heute bei der Vorstellung des Jahresberichts der vatikanischen Justiz im Vatikan.

Medien in Italien vermuten, dass das im Zusammenhang mit im November eingeleiteten Ermittlungen des Vatikans nach Berichten über homosexuelle Handlungen in einem Jugendseminar steht. Hintergrund ist ein Anfang November erschienenes Buch des italienischen Journalisten Gianluigi Nuzzi über Verfehlungen in der römisch-katholischen Kirche.

Angeblicher Missbrauch Minderjähriger im Präseminar

In dem Buch mit dem Titel „Peccato originale“ (Erbsünde) schreibt Nuzzi unter anderem, ein früherer Seminarist und heutiger Priester hätte in dem Präseminar St. Pius X. einen Priester beim Oralsex mit einem minderjährigen Mitbewohner gesehen.

In dem im Vatikan gelegenen Seminar werden Buben im Alter von elf bis 14 Jahren auf eine mögliche spätere Ausbildung als Priester vorbereitet.

30 Mio. Euro wegen Geldwäscheverdachts konfisziert

Außerdem wurde bei der Vorstellung des Jahresberichts bekanntgegeben, dass die Justiz wegen des Verdachts auf Geldwäsche im Vatikan zwischen 2013 und 2017 insgesamt rund 30 Millionen Euro beschlagnahmte. Der Vatikan sei stark für die Transparenz seiner Bank IOR sowie im Kampf gegen Geldwäsche engagiert, so Milano.

Erstmals habe die vatikanische Staatsanwaltschaft die Eröffnung eines Prozesses wegen des Verdachts der „Selbstgeldwäsche“ beantragt. Ein zweiter Antrag auf einen Prozess wegen desselben Vergehens soll demnächst eingereicht werden, kündigte Milano an.