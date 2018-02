Fast drei Promille: Alkolenker schlief während Fahrt ein

Mit fast drei Promille Alkohol im Blut ist am Freitag Fahrt auf der Rohrbacher Straße (B127) in Oberösterreich eingeschlafen. Sein Wagen blieb stehen, was eine nachkommende Autofahrerin zu spät sah. Sie fuhr auf den Pkw auf.

