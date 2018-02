Halbe Million bei patriotischen Demos in Russland

Als Gegengewicht zu Oppositionsdemonstrationen sind in Russland gestern laut offiziellen Angaben eine halbe Million Menschen zu organisierten patriotischen Kundgebungen auf die Straße gegangen.

Bei der Aktion „Russland in meinem Herzen“ ging es nach Angaben der Veranstalter um mehrere Themen: den sowjetischen Sieg bei Stalingrad vor 75 Jahren, die Entsendung der russischen Sportler zu den Olympischen Spielen nach Südkorea und die Unterstützung für den Militäreinsatz in Syrien. Das Innenministerium nannte offiziell 520.000 Teilnehmer in 129 Städten.

Sanktionen leicht zu ertragen

Im Vergleich zu dem, was die sowjetischen Soldaten im Zweiten Weltkrieg erlitten hätten, seien die heutigen westlichen Sanktionen gegen Russland leicht zu ertragen, sagte der Leiter der Gesellschaftskammer beim russischen Präsidenten, Waleri Fadejew, vor Demonstranten in Moskau. „Wir fürchten diese Sanktionen überhaupt nicht.“

Er begrüßte es, dass russische Sportler nach langem Streit mit dem Internationalen Olympischen Komitee (IOC) nun doch zu den Winterspielen nach Pyeongchang fahren dürften. „Die Gerechtigkeit ist auf unserer Seite“, sagte Fadejew der Agentur TASS zufolge. In Moskau beteiligten sich nach offiziellen Angaben 60.000 an der Kundgebung, in St. Petersburg sollen es 12.000 Menschen gewesen sein.

In den vergangenen Monaten hatte der Oppositionspolitiker Alexej Nawalny immer wieder junge Leute in allen Teilen Russlands zu regierungskritischen Demonstrationen zusammengebracht.