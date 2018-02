Pilot katapultierte sich aus Flugzeug

In Syrien haben Rebellen in der Provinz Idlib einen russischen Kampfjet abgeschossen und den Piloten getötet. Das bestätigten das russische Verteidigungsministerium sowie Aktivisten. Der Pilot konnte sich aus dem Flugzeug katapultieren, wurde auf dem Boden dann aber von den Rebellen gefunden und schließlich getötet. Zuvor soll der Pilot von seiner Waffe Gebrauch gemacht haben. Unterdessen setzt die syrische Armee ihre Offensive in Idlib fort.

Lesen Sie mehr …