Koalitionsgespräche in Deutschland im Endspurt

Im Endspurt sind offenbar die Gespräche über eine Neuauflage der Großen Koalitoon zwischen CDU, CSU und SPD in Deutschland, allerdings gibt es noch einige große Brocken zu bewältigen. Eine Einigung wurde zuletzt bei den Themen Migration, Fachkräfte und Familie erzielt, Streitpunkte gab es zuletzt noch bei Mietrecht, Wohnen und Arbeitsrecht.

Die Verhandlungen sollen morgen in der Spitzenrunde später als ursprünglich geplant fortgesetzt werden. Die 15 Vertreter von CDU, CSU und SPD kämen um 11.30 Uhr in der SPD-Zentrale zusammen, hieß es in Parteikreisen. Davor gebe es parteiinterne Beratungen.

Zufriedenheit und „angespannte“ Atmosphäre

Die Union fordert ein Baukindergeld, die SPD will Mieter stärker schützen. Das Thema Kommunen sei mit Arbeitsaufträgen an die Fachleute zurückgegeben worden. Auch bei Arbeit und Soziales gebe es über das Streitthema sachgrundlose Befristungen hinaus noch Dissens.

CSU-Vertreter zeigten sich zufrieden mit den bisherigen Ergebnissen, darunter Bayerns Wirtschaftsministerin Ilse Aigner und der bayerische Innenminister Joachim Herrmann. Andere Teilnehmer berichteten von einer „angespannten“ Atmosphäre.