Studie: China verstärkt Einfluss auf EU

China unter Präsident Xi Jinping verstärkt seinen Einfluss auf Entscheidungen in der EU offenbar kontinuierlich, wie eine neue Studie, die das deutsche Nachrichtenmagazin „Spiegel“ in seiner jüngsten Ausgabe vorab veröffentlichte, zeigt. Als gefährlich erachtet die Studie, dass im Gegensatz zur Beeinflussung aus Russland Chinas Einflussnahme quasi unterhalb des Radars passiere. Hauptunterstützer und damit die Vertreter Pekings in der EU sind etwa Griechenland und Ungarn - allerdings aus unterschiedlichen Gründen.

