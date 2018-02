Deutschland: „Koalitionsvertrag nimmt Gestalt an“

Im Endspurt sind offenbar die Gespräche über eine Neuauflage der Großen Koalition zwischen CDU, CSU und SPD in Deutschland. Die Verhandlungen sollen heute in der Spitzenrunde später als ursprünglich geplant fortgesetzt werden. Die 15 Vertreter von CDU, CSU und SPD kämen um 11.30 Uhr in der SPD-Zentrale zusammen, hieß es in Parteikreisen. Davor gebe es parteiinterne Beratungen.

Der CDU-Politiker Michael Grosse-Brömer zeigte sich gestern Abend zuversichtlich. „Der Koalitionsvertrag nimmt langsam Gestalt an“, sagte der parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion in einem mit SPD und CSU abgestimmten Statement als Fazit des stundenlangen Verhandlungstages im Konrad-Adenauer-Haus. Es habe gute Ergebnisse gegeben. „Ob er zum Abschluss kommt, werden wir allerdings erst morgen konkreter sagen können“, so Grosse-Böhmer weiter.

Arbeit an Vertragstext bereits aufgenommen

Es gebe weiter Diskussionsbedarf in den Bereichen Arbeitsmarkt, Gesundheit und Wohnen/Mieten. In dem letztgenannten Bereich habe es „vorsichtige Fortschritte" gegeben“, sagte Grosse-Brömer ohne Details zu nennen. Es gebe die Bereitschaft aller drei Parteien, die Beratungen nun erfolgreich abzuschließen und „den Zeitplan einzuhalten“.

Parallel zu den Beratungen finde die redaktionelle Arbeit an dem Text eines Koalitionsvertrages statt. Nach Informationen von Reuters aus Verhandlungskreisen soll dem Papier eine Präambel vorangestellt werden, die einen Aufbruch sowohl in Europa als auch Deutschland betonen soll.

CSU-Vertreter zeigten sich davor zufrieden mit den bisherigen Ergebnissen, darunter Bayerns Wirtschaftsministerin Ilse Aigner und der bayerische Innenminister Joachim Herrmann. Andere Teilnehmer berichteten von einer „angespannten“ Atmosphäre.