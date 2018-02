Fremdenhass als Hintergrund für Schüsse in Italien

Der Mann, der gestern in der italienischen Stadt Macerata aus einem Autofenster heraus auf Menschen geschossen und mindestens sechs afrikanische Migranten verletzt hat, handelte nach Aussagen des italienischen Innenministers Marco Minniti „offensichtlich“ aus Fremdenhass.

Der Verdächtige habe einen „rechtsextremistischen Hintergrund mit klaren Bezügen zum Faschismus und zum Nazismus“, sagte Minniti am späten Abend. Der Mann feuerte an mehreren Orten der Stadt auf Afrikaner, bevor er nach einer Verfolgungsjagd von der Polizei festgenommen wurde.

Rettungskräfte brachten die Verletzten ins Krankenhaus. Ein mutmaßlicher Täter wurde gefasst, er gestand die Tat.

Der Mann, der eine italienische Flagge auf den Schultern trug, zeigte einen faschistischen Gruß mit dem ausgestreckten rechten Arm, als er sich widerstandslos von der Polizei festnehmen ließ, berichtete die italienische Nachrichtenagentur ANSA. Die Beamten stellten eine Pistole sicher. Der Mann wurde in eine Polizeikaserne gebracht, wo er seine Tat gestand. Die Opfer wurden in Krankenhäuser gebracht.

„Bleiben Sie bis auf Weiteres zu Hause“

Der 28-Jährige hatte am Vormittag für Panik auf den Straßen Maceratas gesorgt. Die Polizei leitete eine Großfahndung nach dem Wagen ein. Die öffentlichen Verkehrsmittel in der Stadt in der Adria-Region Marken wurden gestoppt.

Der Bürgermeister von Macerata, Romano Carancini, rief die Bürger auf, in ihren Häusern zu bleiben. „Bleiben Sie bis auf Weiteres zu Hause. Ein bewaffneter Mann ist mit seinem Auto in der Stadt unterwegs und schießt um sich“, schrieb er auf Facebook.

Politische Reaktionen

Regierungschef Paolo Gentiloni rief die Italiener auf, dem Risiko einer Gewaltspirale entgegenzuwirken. „Hass und Gewalt werden es nicht schaffen, uns auseinanderzutreiben“, so der Sozialdemokrat in Rom.

„Ich hoffe, bald die Wahlen zu gewinnen, um Italien Sicherheit zurückzugeben“, sagte Lega-Nord-Chef Matteo Salvini in Hinblick auf die Tat. Eine ungeregelte Einwanderung führe zum Zusammenstoß zwischen Italienern und Ausländern. Die mit der Lega verbündete Chefin der Rechtspartei Fratelli d’Italia (Brüder Italiens), Giorgia Meloni, verurteilte die Verletzung afrikanischer Migranten in Macerata, warnte jedoch vor einem Sicherheitsproblem in Italien. „Die Italiener müssen wieder einem Staat vertrauen, der ihnen Sicherheit, Ordnung und Legalität garantiert“, sagte Meloni.

Senatspräsident Pietro Grasso, Chef der Linkskraft Liberi e Uguali (Gleich und frei, LeU), meinte, man müsse die Gewaltspirale des Hasses stoppen. Er dankte den Sicherheitskräften, die den Täter festgenommen haben.

Auch die islamische Gemeinschaft in Italien erklärte sich wegen des Rassismus und der Diskriminierung besorgt. „Wir empfinden tiefe Sorge wegen der gefährlichen Atmosphäre rund um Migranten und ausländische Bürger“, so der Präsident der Gemeinschaften aus der arabischen Welt in Italien (Co-mai), Foad Aodi. Der Wahlkampf für die Parlamentswahl am 4. März mit vielen ausländerfeindlichen Slogans würde die Lage noch mehr verschlimmern.