FBI-Chef legt sich mit Trump an

FBI-Chef Christopher Wray hat sich nach der Veröffentlichung eines umstrittenen Memos durch US-Präsident Donald Trump hinter seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gestellt und sich mit Trump angelegt: „Worte sind Schall und Rauch - die Arbeit, die ihr leistet, ist das, was Bestand haben wird“, so Wray in Richtung des Präsidenten, ohne Trump beim Namen zu nennen. Er wisse, was sie in den letzten Monaten durchgemacht hätten. Trump hatte zuvor wegen der Ermittlungen in der Russland-Affäre gegen das FBI gewettert. Das Memo wirft Justizministerium und FBI Verfehlungen vor.

