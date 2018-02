Davis-Cup: Marach/Oswald fixieren Heimsieg

Oliver Marach und Philipp Oswald haben Österreich beim Davis-Cup-Duell mit Weißrussland in der Europa-Afrika-Zone I gestern mit ihrem 6:3 7:6 (7/5)-Sieg gegen Ilja Iwaschka/Andrej Wasilewski in St. Pölten die uneinholbare 3:0-Führung gebracht. Am Ende hieß es sogar 5:0 für die Gastgeber.

Das Team von Kapitän Stefan Koubek darf damit weiter auf die Rückkehr in die Weltgruppe hoffen, als nächster Gegner wartet im April Russland.

