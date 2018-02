NÖ: 500 Landesposten werden dezentralisiert

Das Land Niederösterreich startet eine Dezentralisierungsoffensive. 500 Landesbedienstete sollen künftig nicht mehr in St. Pölten arbeiten, sondern können das in der Nähe ihres Wohnortes tun, zum Beispiel in den Bezirkshauptmannschaften.

