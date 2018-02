Del Toro gewinnt US-Regiepreis mit „Shape of Water“

Der Mexikaner Guillermo del Toro hat mit seinem Fantasy-Märchen „Shape of Water - Das Flüstern des Wassers“ den Preis der US-Regisseursvereinigung DGA gewonnen. Damit festigte der Golden-Globe-Preisträger auch seine Chancen für einen Oscar. Die ungewöhnliche Liebesgeschichte zwischen einer stummen Putzfrau und einem mysteriösen Fischwesen ist mit 13 Nominierungen der große Favorit bei der Oscar-Gala am 4. März.

Del Toro setzte sich bei der Preisverleihung in Los Angeles in der Nacht auf heute gegen Greta Gerwig („Lady Bird“), Martin McDonagh („Three Billboards Outside Ebbing, Missouri“), Jordan Peele („Get Out“) und Christopher Nolan („Dunkirk“) durch.

Die DGA-Preise gelten als zuverlässiger Oscar-Vorbote. In ihrer 70-jährigen Geschichte gingen nur sieben DGA-Gewinner wenig später bei den Oscars in der Sparte „Beste Regie“ leer aus. Im vorigen Jahr holte Damien Chazelle mit dem Filmmusical „La La Land“ erst die DGA-Trophäe und dann den Regie-Oscar.