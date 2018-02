Attentat heizt Stimmung weiter auf

Mitten im Wahlkampf haben Schüsse auf Migranten in der Kleinstadt Macerata Italien erschüttert. Der Mann habe aus Fremdenhass gehandelt, so der italienische Innenminister Marco Minniti Samstagabend, und bei seiner Verhaftung den faschistischen Gruß gezeigt. Minniti fürchtet nun Nachahmungstäter. Die Stimmung ist ohnedies aufgeheizt, ist doch die Migrationskrise das dominierende Thema des Wahlkampfes. Dementsprechend waren auch die Reaktionen italienischer Spitzenpolitiker auf das Attentat in Richtung Wählerschaft.

Lesen Sie mehr …