Bundesliga: Salzburg klettert auf Platz eins

Red Bull Salzburg hat sich gleich zum Auftakt der Frühjahrsrunde an die Tabellenspitze gesetzt. Der Titelverteidiger feierte gestern dank Heimkehrer Andre Ramalho einen Last-Minute-Sieg über die Admira und verdrängte Sturm Graz von Platz eins. Der Winterkönig hatte sich zuvor in Mattersburg geschlagen geben müssen. Während Schlusslicht St. Pölten beim LASK in die nächste Pleite lief, warteten die Zuschauer in Wolfsberg beim Duell zwischen dem WAC und Altach vergeblich auf Tore.

Mehr dazu in sport.ORF.at