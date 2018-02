Stichwahl um Präsidentenamt in Zypern

In Zypern entscheiden die Wähler und Wählerinnen in einer Stichwahl heute über den künftigen Präsidenten. Der konservative Amtsinhaber Nikos Anastasiades tritt gegen seinen linksgerichteten Herausforderer Stavros Malas an. Beide Kandidaten setzen sich für Verhandlungen über eine Wiedervereinigung der geteilten Mittelmeer-Insel ein.

Anastasiades kam in der ersten Wahlrunde am 28. Jänner auf 35,5 Prozent der Stimmen, auf den früheren Gesundheitsminister Malas entfielen 30 Prozent. 550.000 Wahlberechtigte sind nun aufgerufen, in der Stichwahl ihren neuen Staatschef für die nächsten fünf Jahre zu küren. Mit dem Ergebnis wird am Abend gerechnet.

Die Präsidentschaftswahl findet sechs Monate nach dem erneuten Scheitern der Verhandlungen über die Wiedervereinigung Zyperns statt. Die Gespräche zwischen der griechisch-zypriotischen Regierung in Nikosia und der nur von Ankara anerkannten Türkischen Republik Nordzypern waren nach anfänglich großen Hoffnungen im Juli ergebnislos abgebrochen worden.