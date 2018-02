Öko-Box wird auch in Wien abgeschafft

Die Öko-Box wird nun auch in Wien eingestellt, die Getränkekartons für Fruchtsäfte und Milch werden künftig in die gelbe Tonnen entsorgt. Damit sollen mehr Getränkekartons gesammelt werden. Bei Tests werden auch Metalle in gelben Tonnen gesammelt.

