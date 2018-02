Lob für Kanzler Kurz

Der Erste Nationalratspräsident und ehemalige Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) sieht die FPÖ für ihre geschichtliche Aufarbeitung selbst verantwortlich, wie er am Sonntag in der ORF-„Pressestunde“ sagte. Er selbst würde die von FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache angekündigte Historikerkommission aber mit renommierten internationalen Experten besetzen und Qualität vor Zeit setzen. In der Causa um NS-Liederbücher rund um den niederösterreichischen FPÖ-Spitzenkandidaten Udo Landbauer zollte er seinem Parteichef Kanzler Sebastian Respekt.

