Tote und Dutzende Verletzte nach Zugsunglück in den USA

Bei einem Zugsunglück in den USA sind nach offiziellen Angaben zwei Menschen ums Leben gekommen. Ein Passagierzug war im Bundesstaat South Carolina mit einem Güterzug zusammengestoßen, wie Behörden und Rettungskräfte meldeten. 116 Menschen seien verletzt worden.

APA/AP/Lexington County Sheriff's Department

Mehr als 70 Verletzte seien in Krankenhäuser gebracht worden, sagte Harrison Cahill, der Sprecher des Bezirks Lexington, gestern in der Früh (Ortszeit) vor der Presse. Die Unglücksursache ist bisher nicht bekannt. An Bord waren dem Sender NBC zufolge 139 Fahrgäste und acht Mitarbeiter.

Der Zug Nummer 91 der Bahngesellschaft Amtrak war von New York nach Miami in Florida unterwegs. Das Unglück passierte um 2.30 Uhr (Ortszeit) bei der Ortschaft Cayce in der Nähe der Stadt Lexington.

Amtrak richtete eine Notfallhotline für Angehörige ein. Einige Waggons seien bei dem Zusammenstoß entgleist, schrieb der Sheriff von Lexington auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. Die Retter konnten alle Fahrgäste aus dem Personenzug bergen, sagte ein Sprecher der Notfallbehörde von South Carolina (SCEMD). Für die nicht verletzten Fahrgäste richtete das Rote Kreuz eine Notunterkunft in einer nahe gelegenen Schule ein.