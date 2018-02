Bundesliga: Rapid bekämpft Derby-Heimmisere

Drei Wiener Derbys haben seit der Eröffnung des Allianz Stadions bereits in der Heimarena Rapids stattgefunden, die Bilanz der Hütteldorfer sieht mit zwei Niederlagen und einem Remis äußerst dürftig aus. Im vierten Anlauf will Trainer Goran Djuricin heute (16.30 Uhr, live in ORF eins) zum Bundesliga-Frühjahrsauftakt endlich den ersten Derby-Heimsieg einfahren. Aber auch die Austria gibt sich vor dem 325. Duell der Erzrivalen optimistisch.

