180 Feuerwehrleute bei Großbrand von Bauernhof

In Maria Alm in Salzburg sind heute 180 Feuerwehrleute beim Großbrand eines Bauernhofes im Einsatz gewesen. Der Brand begann im Stall und griff später auf das Wohnhaus über. Die Bewohner konnten in Sicherheit gebracht werden, zwei Feuerwehrmänner wurden verletzt. Der Sachschaden ist groß.

In Kärnten brannte in der Nacht auf heute ein Wirtschaftsgebäude mit Gasträumen neben dem bekannten Ausflugsgasthof Marhube bei der Talabfahrt des Goldecks ab. Das eigentliche Gasthaus konnte vor den Flammen geschützt werden.

