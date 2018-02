Deutsche Koalitionsverhandlungen könnten länger dauern

Die Verhandler von Union und SPD könnten das selbst gesteckte Zieldatum, bereits heute eine Einigung bei den Koalitionsverhandlungen zu erzielen, verfehlen. Die Beratungen dürften in der Nacht unterbrochen und morgen fortgesetzt werden, berichtet die dpa unter Berufung auf Parteikreise.

APA/AFP/Tobias Schwarz

Unklar war zunächst, ob schon in der Nacht alle inhaltlichen Punkte abgeräumt werden können und dann nur noch der Koalitionsvertrag ausformuliert und in Form gebracht werden muss oder ob auch die inhaltlichen Verhandlungen weitergehen. Aus Verhandlungskreisen hieß es, man strebe an, alle Streitpunkte noch vor einer Unterbrechung in der Nacht auszuräumen. Anschließend müsste noch die große Runde von 91 Unterhändlern zustimmen.

Parteigremien müssen zustimmen

Vor einer öffentlichen Präsentation würden morgen die Parteigremien beider Seiten zustimmen. Voraussichtlich würden auch die Fraktionen von CDU/CSU und SPD von den Parteispitzen über die Inhalte informiert. Bereits im Vorfeld der heutigen Gespräche hieß es, dass der Zeitpunkt für die Finalisierung der Verhandlungen weiter offen sei.

SPD-Chef Martin Schulz sagte vor Beginn der Verhandlungen in der SPD-Zentrale in Berlin, vor allem sozialpolitische Fragen seien noch zu diskutieren. Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel (CDU) sagte, vor einer endgültigen Einigung stünden noch schwierige Verhandlungen. CSU-Chef Horst Seehofer verzichtete auf eine Stellungnahme.

Differenzen gab es zuletzt noch in den Feldern Arbeitsmarkt, Gesundheit und Wohnungspolitik. Allerdings soll es bereits erste Annäherungen beim Thema Mieten und Wohnungsbau gegeben haben, hieß es aus Verhandlerkreisen.

Kritik von Umweltschützern

Obwohl der Koalitionsvertrag noch nicht fix ist, gibt es bereits Kritik daran. Mit riesigen Eisblöcken demonstrierte Greenpeace am Rande der Koalitionsgespräche für mehr Klimaschutz. Die Aktivisten platzierten mannshohe Eisblöcke, die die Jahreszahl 2020 bildeten, vor der SPD-Parteizentrale in Berlin.

„Klimaversprechen halten, Frau Merkel“ und „Kohleausstieg jetzt starten“ stand auf Bannern. Die Polizei räumte die Eisblöcke noch vor Auftakt der Gespräche beiseite. Deutschland hat sich eigentlich verpflichtet, den Ausstoß an Treibhausgasen bis 2020 im Vergleich zu 1990 um 40 Prozent zu reduzieren. Dieses nationale Klimaziel wird das Land nach den Worten von Umweltministerin Barbara Hendricks (SPD) allerdings aller Voraussicht nach verfehlen.

Union und SPD bekennen sich nun dazu, die internationalen Klimaschutzziele 2030 und 2050 zu erreichen. Eine Kommission soll bis Ende 2018 ein Aktionsprogramm erarbeiten. Jeder Bereich, auch Verkehr und Landwirtschaft, muss künftig seine eigenen Klimaziele erreichen.