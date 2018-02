Leyyas „Sauna“: Wer wagt, gewinnt

Knapp drei Jahre nach der Veröffentlichung ihres viel beachteten Debüts „Spanish Disco“ hat die oberösterreichische Band Leyya ihr zweites Album vorgelegt. Auf „Sauna“ haben sich Sängerin Sophie Lindinger und Multiinstrumentalist Marco Kleebauer von ihren Wurzeln in der elektronischen Musik entfernt, die Synthesizer sind akustischen Instrumenten gewichen. Ein Wagnis, das aufgeht: „Sauna“ überzeugt durch Vielschichtigkeit und Optimismus, die zwölf Lieder funktionieren im Albumkontext ebenso wie einzeln in einer Playlist. Die anlässlich des Album-Release gestartete Tour wird Lindinger und Kleebauer unter anderem auf das renommierte US-Festival South by Southwest (SXSW) führen.

