Zunächst Prozess wegen Feuergefechts

Der Franzose Salah Abdeslam gilt als einziger noch lebender Verdächtiger jener Terrorzelle, die für die Anschläge von Paris und Brüssel 2015 bzw. 2016 verantwortlich sein soll. Insgesamt wurden dabei 165 Menschen getötet und nahzu 1.000 verletzt. Seit 18. März 2016 sitzt Abdeslam in Untersuchungshaft. Jetzt steht er in Brüssel wegen eines Feuergefechts mit Polizisten erstmals vor Gericht. In der Vergangenheit hüllte sich der Verdächtige konsequent in Schweigen - ob das vor Gericht anders sein wird, wird sich ab Montag zeigen.

