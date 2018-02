Prognose: Präsident Anastasiades regiert in Zypern weiter

Der amtierende konservative Präsident Nikos Anastasiades (71) kann in Zypern ersten Prognosen zufolge in den kommenden fünf Jahren weiter regieren. Laut Wählerbefragungen des öffentlich-rechtlichen Fernsehens in Zypern bekam Anastasiades bei der heutigen Abstimmung zwischen 54,5 und 59,5 Prozent der Stimmen.

Sein Gegenkandidat bei der Stichwahl, der hauptsächlich von der kommunistisch geprägten AKEL-Partei unterstützte Stavros Malas (50), erhielt Prognosen zufolge zwischen 40,5 und 45,5 Prozent.

Gewählt wurde nur im griechisch-zypriotischen Südteil der Insel - der türkisch-zypriotische Norden nahm nicht teil. Die drittgrößte Mittelmeer-Insel ist seit 1974 nach einem griechischen Putsch und einer türkischen Militärintervention geteilt. Zahlreiche Vermittlungen zur Überwindung der Teilung sind bisher gescheitert.