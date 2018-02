Zuckerberg gibt viele Fehler rund um Facebook zu

Anlässlich der Gründung des Sozialen Netzwerks Facebook gestern vor 14 Jahren, hat Gründer Mark Zuckerberg in einem Posting gestanden, in dieser Zeit „jeden erdenklichen Fehler“ gemacht zu haben.

„Ich habe Dutzende technische Fehler und schlechte Geschäfte gemacht, ich habe den falschen Leuten vertraut und talentierte Menschen auf falsche Positionen gesetzt.“ Er habe zudem wichtige Trends verpasst und viele Produkte auf den Markt gebracht, die gescheitert seien. Facebook sei erst am Beginn einer Reise und wolle weiter an sich arbeiten, so Zuckerberg.

Nutzer verbringen weniger Zeit auf Facebook

Vor Kurzem war bekanntgeworden, dass Nutzer zuletzt weniger Zeit auf Facebook verbracht hatten. Das liegt unter anderem daran, dass das Netzwerk den Nutzern weniger Videos zeigt. Im vergangenen Quartal hätten die Nutzer deswegen täglich 50 Millionen Stunden weniger bei Facebook verbracht, so Zuckerberg Anfang Februar. „Das zeigt, wie ernst wir es damit meinen.“

Bei der Größe von Facebook sind das zwar nur rund zwei Minuten pro Nutzer am Tag. Aber kürzere Nutzungszeiten können auch auf die Geschäftszahlen durchschlagen, wenn weniger Werbung angeklickt wird.

Zuckerberg sagte weiter, Facebook nehme das in Kauf, um die auf Facebook verbrachte Zeit sinnvoller zu gestalten. Er hatte bereits vor wenigen Wochen einen tiefgreifenden Strategiewechsel angekündigt und erklärt, dass die Nutzer weniger Nachrichten und Inhalte von Facebook-Seiten zu sehen bekommen und stattdessen mehr Beiträge von Freunden und Verwandten.