D: Union und SPD setzen Gespräche morgen fort

Union und SPD setzen ihre Koalitionsgespräche in Deutschland morgen fort. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil begründete das heute damit, dass CDU, CSU und SPD bei einigen Themen noch „voneinander entfernt“ seien. Die Gespräche sollen um 10.00 Uhr im Willy-Brandt-Haus der SPD in Berlin weitergehen.

CDU, CSU und SPD hatten einen Abschluss heute angepeilt, morgen und Dienstag jedoch als Reservetage vorgesehen. Die Verhandler hätten sich darauf verständigt, dass sie keine Nachtsitzung wollten, sagte Klingbeil.

APA/AFP/Tobias Schwarz

Unklar war zunächst, ob schon in der Nacht alle inhaltlichen Punkte abgeräumt werden können und dann nur noch der Koalitionsvertrag ausformuliert und in Form gebracht werden muss oder ob auch die inhaltlichen Verhandlungen weitergehen. Aus Verhandlungskreisen hatte es zuvor noch geheißen, man strebe an, alle Streitpunkte noch vor einer Unterbrechung in der Nacht auszuräumen. Anschließend müsste noch die große Runde von 91 Unterhändlern zustimmen.

Parteigremien müssen zustimmen

Vor einer öffentlichen Präsentation würden morgen die Parteigremien beider Seiten zustimmen. Voraussichtlich würden auch die Fraktionen von CDU/CSU und SPD von den Parteispitzen über die Inhalte informiert. Bereits im Vorfeld der heutigen Gespräche hatte es geheißen, dass der Zeitpunkt für die Finalisierung der Verhandlungen weiter offen sei.

SPD-Chef Martin Schulz sagte vor Beginn der Verhandlungen in der SPD-Zentrale in Berlin, vor allem sozialpolitische Fragen seien noch zu diskutieren. Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel (CDU) sagte, vor einer endgültigen Einigung stünden noch schwierige Verhandlungen. CSU-Chef Horst Seehofer verzichtete auf eine Stellungnahme.

Differenzen gab es zuletzt noch in den Feldern Arbeitsmarkt, Gesundheit und Wohnungspolitik. Allerdings soll es bereits erste Annäherungen beim Thema Mieten und Wohnungsbau gegeben haben, hieß es aus Verhandlerkreisen.