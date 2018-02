„Jumanji“ erneut an der Kinospitze in Nordamerika

Die Actionkomödie „Jumanji: Willkommen im Dschungel“ nimmt erneut den Spitzenplatz der nordamerikanischen Kinocharts ein. An seinem siebenten Wochenende spielte der Streifen mit Dwayne „The Rock“ Johnson und Kevin Hart in den USA und Kanada rund elf Millionen Dollar (8,8 Mio. Euro) ein.

APA/AP/Sony Pictures/Frank Masi

Nach Schätzungen des Branchendienstes Box Office Mojo flossen damit seit dem Start im Dezember schon mehr als 352 Millionen Dollar in die Kasse. Das Actionspektakel „Maze Runner - Die Auserwählten in der Todeszone“ rutschte nach einer Woche Laufzeit in den US-Kinos auf den zweiten Platz. Dort nahm das apokalyptische Finale der Science-Fiction-Trilogie von Freitag bis gestern nach ersten Studioschätzungen gut zehn Millionen Dollar ein.

Neueinsteiger mit Helen Mirren

Der Gruselthriller „Winchester - Das Haus der Verdammten“ schaffte es als Neueinsteiger am Wochenende mit gut neun Millionen Dollar auf den dritten Platz. Helen Mirren („Die Queen“) spielt darin die Waffenerbin Sarah Winchester (1840 bis 1922), die nach dem Tod ihres Mannes und Kindes aus Angst vor bösen Geistern einer Bauwut verfiel.

So entstand im kalifornischen San Jose eine riesige Villa mit 160 Zimmern, Erkern und Geheimgängen. Das Regiewerk der in Australien lebenden deutschstämmigen Brüder Michael und Peter Spierig („Daybreakers“) soll Mitte März in Deutschland anlaufen.