Offene Punkte: Gesundheit und Arbeit

In Deutschland kommen CDU, CSU und SPD zwar voran, aber für eine Entscheidung zur Koalitionsbildung hat es am Sonntag noch nicht gereicht. Einigkeit gebe es beim Thema Wohnen und Miete, etliche wichtige Punkte seien aber noch offen, verkündete der SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil. Auf eine Nachtsitzung wolle man aber verzichten. Über die Streitpunkte Gesundheit und Arbeit wird also am Montag weiter debattiert.

