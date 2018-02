„Brexit“: EU-Chefunterhändler reist nach London

Zum Auftakt der nächsten Runde der „Brexit“-Gespräche wird EU-Chefunterhändler Michel Barnier heute in London erwartet. Er trifft sich dort um 14.00 Uhr zum Arbeitsessen mit Premierministerin Theresa May und „Brexit“-Minister David Davis.

Danach besucht Barnier noch die EU-Bankenaufsicht EBA in London, die im Zuge des EU-Austritts Großbritanniens künftig ihren Sitz in Paris haben wird. Barnier will sich über den Stand der Umzugsvorbereitungen informieren. Die EBA kümmert sich um die Wahrung der Finanzstabilität in der EU und das ordnungsgemäße Funktionieren des Bankensektors.

Von Dienstag an soll es mit den „Brexit“-Gesprächen in Brüssel auf technischer Ebene weitergehen. Die Verhandlungsrunde läuft die ganze Woche. Themen sind unter anderem die künftige Grenze zwischen dem EU-Mitglied Irland und dem britischen Nordirland sowie die geplante Übergangsphase nach dem EU-Austritt Großbritanniens im März 2019.