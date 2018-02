Fastnacht: Frau erleidet bei Umzug schwere Verbrennungen

Bei einem Fastnachtsumzug im deutschen Bundesland Baden-Württemberg ist eine junge Zuschauerin in einem Hexenkessel schwer an den Beinen verbrüht worden. Zunächst wurde berichtet, dass die 18-Jährige in den Kessel geworfen wurde.

Die Polizei spricht nun davon, dass die junge Frau von den Hexen über einen Kessel mit brühend heißem Wasser gehalten wurde und dann bis zu den Kniekehlen hineingeriet. „Es handelt sich um einen Unglücksfall“, so ein Polizeisprecher. Eine Zuschauergruppe habe mit den Hexen auf dem Wagen zu scherzen begonnen und im Scherz die 18-Jährige „ausgehändigt“.

Sie trug laut Polizei schwere Verbrennungen davon und werde in einer Spezialklinik behandelt. Nach einem Bericht der „Heilbronner Stimme“ stand der Kessel auf einer Feuerstelle. Laut Polizei richtet sich das Verfahren gegen mehrere Mitglieder der Hexengruppe. Derzeit laufen noch die Zeugenbefragungen. Die Verbrennungen an den Beinen der jungen Frau müssten nun ausheilen, sie werde wohl zwei bis drei Wochen im Krankenhaus bleiben müssen.

Bürgermeister: So etwas darf nicht passieren

Gesucht werden jetzt zwei verkleidete Hexen. Gegen sie werde wegen fahrlässiger Körperverletzung und möglicher unterlassener Hilfeleistung ermittelt, so ein Polizeisprecher. Zu klären sei auch die Frage, ob es sich dabei um einen Scherz gehandelt habe. Eppingens Oberbürgermeister Klaus Holaschke sagte dem Blatt: „So etwas darf nicht passieren.“

Bei dem Umzug verkleiden sich die Teilnehmer als Hexen, Hunderte Menschen nehmen daran teil. Wie der Verein „Hexenzunft Eppingen“ auf seiner Website schreibt, findet der Nachtumzug seit 2003 am Samstag vor dem „Fasnetswochenende“ statt. Daran beteiligen sich Gruppen aus dem In- und Ausland.